41 leden Burkinese burgermilitie gedood, twee dagen nationale rouw afgekondigd

In Burkina Faso zijn twee dagen van nationale rouw afgekondigd. Afgelopen donderdag kwamen er 41 leden om van een burgermilitie die met steun van de overheid vecht tegen islamitische extremisten, maakte de regering bekend. De militieleden kwamen in een hinderlaag terecht in het woestijnachtige noorden van het land.

Wie er achter de aanval op de leden van de militie zit is onbekend. In het gebied zijn strijdgroepen actief die banden hebben met de islamitische terreurgroepen al-Qaida en IS. Die plegen regelmatig aanslagen of vallen regeringstroepen aan in Burkina Faso, maar ook in buurlanden Mali en Niger. Vorige maand kwamen er nog 53 leden van de Burkinese marechaussee om bij een aanval.

De hinderlaag van donderdag resulteerde in één van de grootste aantallen slachtoffers in een dag voor de Vrijwilligers ter Verdediging van het Vaderland (VDP), zoals de burgermilitie heet. De VDP werd begin 2020 opgericht en komt voort uit andere burgermilities. Met het oprichten van de VDP wilden de regering en het leger meer controle krijgen over de burgermilities.

De VDP had volgens de regering een inclusieve strijdgroep moeten worden met leden uit alle bevolkingsgroepen. Er zijn echter vooral Mossi in actief, een bevolkingsgroep die ruim de helft van de Burkinese bevolking vormt. Ze worden beschuldigd van het aanwakkeren van geweld tussen verschillende etnische groepen in het land.