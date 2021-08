Tientallen doden bij aanval jihadisten in Burkina Faso

Maandag kwamen bij een aanval door gewapende mannen in Niger 37 mensen om het leven, onder wie 14 kinderen. In Burkina Faso vonden afgelopen week bij twee aanvallen zeker 42 mensen de dood.

Sinds 2014 probeert Frankrijk met duizenden militairen de opkomst van het jihadisme in de Sahel de kop in te drukken. Vorige maand maakte de Franse president Macron bekend dat de troepen zich in het eerste kwartaal van 2022 zullen terugtrekken. Op dit moment zijn er ruim 5000 Franse militairen in de regio.