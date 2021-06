Gewapende militanten doodden zeker elf agenten in Burkina Faso

In Burkina Faso zijn zeker elf agenten gedood, nadat ze door een gewapende militanten in een hinderlaag waren gelokt.

Vier agenten worden nog vermist. Zeven overleefden de aanval, laat het veiligheidsministerie van het Afrikaanse land weten in een verklaring.

De aanval is nog niet opgeëist, maar mogelijk zitten terroristen van een extremistische groepering gelieerd aan terreurorganisaties als al-Qaida en Islamitische Staat erachter.

Die groeperingen winnen aan invloed in de Sahel, met steeds meer geweld in Sahellanden als Burkina Faso tot gevolg. Eerder deze maand doodden jihadisten zeker 132 burgers in de plaats Solhan, nabij de oostgrens met Niger.

De afgelopen twee jaar zijn ruim een miljoen mensen in Burkina Faso op de vlucht geslagen voor het geweld.