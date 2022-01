'Staatsgreep in Burkina Faso, president Kaboré opgepakt'

President Roch Kaboré van Burkina Faso is opgepakt en wordt vastgehouden door opstandige militairen, zeggen verschillende bronnen tegen internationale persbureaus. Daarmee lijkt het erop dat er in het West-Afrikaanse land een staatsgreep is gepleegd.

De militairen zijn al maanden gefrustreerd omdat ze te weinig kunnen doen tegen radicaal-islamitische milities, die veelal banden hebben met IS of al-Qaida. Geregeld worden er militairen of burgers gedood. Meer dan een miljoen Burkinezen zijn op de vlucht geslagen voor het geweld.

Kaboré wordt verweten dat hij het leger onvoldoende steunt. Een militair zei in een telefoongesprek met persbureau AP dat de regering geen binding meer heeft met het leger en dat er daarom een militair bewind moet komen. Eerder deze maand werden verschillende militairen opgepakt omdat ze een couppoging zouden beramen.

De ongeregeldheden in beeld: