Arrestaties voor witwassen bij berichtendienst EncroChat

Kritiek

De afgelopen twee jaar zijn naar schatting honderden verdachten gearresteerd op basis van EncroChat-berichten. Het bedrijf had 12.000 gebruikers in Nederland. Er lopen vele tientallen rechtszaken waarin de berichten als bewijs worden gebruikt. Advocaten hebben daar regelmatig kritiek op, omdat onduidelijk is hoe de politie EncroChat heeft gehackt en of dat volgens de regels is gegaan. Toch is al in meerdere zaken geoordeeld dat het bewijs toelaatbaar is en zijn er verdachten veroordeeld tot gevangenisstraffen.