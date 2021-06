Politie trots, advocaten kritisch na 'ongekende klap' voor criminelen

De eerste zaak die voortkomt uit de recente arrestaties ligt al op het bureau van de Amsterdamse strafrechtadvocaat Jan-Hein Kuijpers. Een witwasverdenking, waar hij inhoudelijk nog niet over mag spreken. Zijn kantoor behandelt ook tientallen strafzaken die voortkomen uit eerder opgedoekte communicatienetwerken.

"Nu is er anderhalf jaar lang meegeluisterd, dat is echt ongekend", zegt Kuijpers. "Ik vind het vreemd dat er niet eerder een lampje is gaan branden bij de heren criminelen." Hij vraagt zich af of de politie bewust partijen drugs ongemoeid heeft gelaten, om niet meteen door de mand te vallen.

Kuijpers reageert, net als verschillende andere strafrechtadvocaten, kritisch op het feit dat de overheid zelf een berichtendienst heeft opgezet. In dit geval dus de FBI, in nauwe samenwerking met de Australische, Nederlandse en Zweedse politie.

Volgens Kuijpers moet duidelijk worden welke opsporingshandelingen in Nederland zijn uitgevoerd. De rechter moet die dan kunnen toetsen. "De vraag is hoe ver de politie is gegaan. Als mensen onder druk zijn gezet om telefoons te kopen, is sprake van uitlokking."

Steeds creatiever

Advocaat Peter Plasman zegt tegen persbureau ANP dat de politie opsporingsmethoden steeds creatiever inzet. "Tot nu toe wordt het gebruik van cryptogesprekken in strafrechtelijke onderzoeken door de rechter goed gevonden. Ik ben wel benieuwd waar de grens gelegd gaat worden."

Recherchebaas Andy Kraag verzekert alvast dat alles binnen de regels valt. "Er is geen enkele crimineel uitgelokt om criminele handelingen te verrichten. Wat ze zelf verkeerd hebben gedaan, is praten via een toestel van de politie."

Volgens Kraag is de afluisteroperatie juridisch van te voren goed afgekaart. "De Amerikanen en de Australiërs hebben dit onder de juridische kaders van hun land gedaan en de zwaarste rechterlijke toetsing heeft daar ook op plaatsgevonden."

Hij verwacht dat het aantal arrestaties de komende weken verder zal oplopen. En in de toekomst zullen ook andere communicatiemiddelen onderuit gehaald worden, waarschuwt Kraag. "Net als met schaken moet je meerdere zetten vooruit denken om te winnen. Wat onze volgende zet is, is het geheim van de smid. Maar dit is zeker niet onze laatste zet."