Wereldwijde undercoveractie leidt tot 49 arrestaties in Nederland

Wereldwijd waren meer dan 12.000 toestellen actief, die in meer dan honderd landen werden gebruikt. De politie heeft volgens de Europese politieorganisatie Europol zo'n 300 criminele organisaties van binnenuit kunnen volgen.

De operatie leidde in totaal tot meer dan 800 arrestaties, ruim 700 doorzoekingen en de inbeslagname van grote hoeveelheden cocaïne, crystal meth en contant geld.

In totaal deden zestien landen mee aan de operatie, die onder leiding stond van de FBI. Volgens de Amerikaanse politiedienst is ook ingegrepen in meer dan honderd levensbedreigende situaties. "We zijn in staat gebleken de rollen om te draaien en toegang te krijgen tot de communicatie van criminele organisaties die wereldwijd opereren", aldus Calvin Shivers van de FBI.