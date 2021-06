Politie luisterde in talloze landen criminelen af via zelfverkochte telefoons

De politie kon maandenlang in talloze landen criminele organisaties afluisteren en volgen, na een grote undercoveroperatie. Morgen geeft een internationaal team onder leiding van Europol tekst en uitleg over de politieactie, waarvan meerdere internationale media al details weten.

Criminelen kochten zogenoemde 'cryptotelefoons' die niet zo goed versleuteld waren als ze hadden gehoopt; die apparaten werden namelijk geleverd door de politie zelf, via informanten en undercoveragenten, meldt De Telegraaf.

Eerder wist de politie al verschillende versleutelde berichtendiensten te hacken zoals SkyECC en EncroChat, maar in dit geval had de politie zelf het beheer over het netwerk waarin de berichten werden gedeeld. De politie kon niet alleen meelezen, ook zouden rechercheurs hebben gezien waar de telefoons zich bevonden. Stemvervormers konden op afstand worden uitgeschakeld.

Ook arrestaties in Nederland

Politiediensten uit onder meer de Verenigde Staten, Australië, Zweden, Duitsland en Nederland werkten samen bij de actie. Vandaag leidde de operatie tot honderden arrestaties in verschillende landen, ook in Nederland. Er waren invallen, arrestaties en doorzoekingen in onder meer Noord-Brabant, Limburg en Rotterdam.

Europol noemt de operatie "de meest geavanceerde poging tot nu toe om de activiteiten van criminelen in alle delen van de wereld te verstoren".