Eerste arrestaties gemeld na afluisteroperatie politie via zelfverkochte telefoons

Het is een behoorlijk sluwe actie van de politie, zegt justitieredacteur Remco Andringa. Hij weet meer over hoe de undercoveroperatie in zijn werk ging. "Het systeem heette ANOM en is opgezet door de Amerikaanse FBI. Criminelen dachten voor naar verluidt 1500 euro per half jaar een veilige telefoon te krijgen, maar haalden dus de politie in huis."

Ook Nederland hielp mee, zegt Andringa. "Het gaat om miljoenen berichten die gefilterd moesten worden. Het Nederlandse Team High Tech Crime heeft daarvoor speciale software ontwikkeld, die kon zoeken op bepaalde woorden die criminelen gebruiken. De Nederlandse politie heeft daar al veel ervaring in."