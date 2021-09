'Telefoonleverancier van de onderwereld' moet 4,5 jaar de cel in

De rechtbank heeft Danny M., ook wel bekend als de 'telefoonleverancier van de onderwereld', veroordeeld tot 4,5 jaar cel.

De rechtbank in Rotterdam acht bewezen dat de 41-jarige man uit Nijmegen leiding gaf aan een criminele organisatie die cryptotelefoons aanbood en verhandelde voor crimineel gebruik, meldt Omroep Gelderland. Ook hield de organisatie zich bezig met witwassen en valsheid in geschrifte.

Versleutelde telefoons

Danny M. verkocht de versleutelde telefoons via zijn bedrijf Ennetcom. In 2016 legde de politie het netwerk plat, daarna lukte het om het complete berichtenverkeer te ontsleutelen. Er volgden tal van strafzaken tegen criminelen.

In het vonnis staat dat het bedrijf van M. aan de gebruikers volledige anonimiteit garandeerde en dat contante betalingen werden geaccepteerd. Verzoeken tot het leeghalen van de telefoon werden meteen uitgevoerd als klanten waren opgepakt door de politie.

"Ook bleek dat het bedrijf de werkwijze van het NFI om telefoons te 'kraken', probeerde te achterhalen. Kennelijk was de productontwikkeling van het bedrijf er dus op gericht om de opsporingsinstanties voor te blijven", aldus de rechtbank.

Crimineel geld

De diensten die M. leverde werden volgens de rechtbank betaald door criminelen die hun geld verdienden met misdrijven. M. wist dit ook, denken de rechters. Daarom is hij ook veroordeeld voor witwassen. Ook is M. gestraft voor verboden wapenbezit en valsheid in geschrifte.

Een 36-jarige vrouw die de boekhouding deed voor het bedrijf is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden en een taakstraf van 180 uur. De rechtbank acht bewezen dat ze valse facturen voor het bedrijf heeft opgemaakt.