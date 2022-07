ANP

NOS Nieuws • vandaag, 15:20 Boeren mikken op wegblokkades maandag, marechaussee bij Schiphol paraat

Morgen worden opnieuw protestacties van boeren verwacht tegen de stikstofbeleid van het kabinet. In chatgroepen wordt opgeroepen tot langzaamaanacties op wegen. Onder meer de reis- en logistiekbranche vrezen voor grote vertragingen op de weg.

De Koninklijke Marechaussee heeft eenheden en materieel paraat om in te kunnen grijpen als boeren luchthavens willen blokkeren. Defensie heeft vrachtwagens klaarstaan om in beslag genomen trekkers af te voeren.

Omvang onduidelijk

Er is geen officieel programma dus het is gissen naar de omvang van wat er maandag staat te gebeuren. Automobilisten wordt aangeraden vlak voor vertrek de verkeersinformatie te raadplegen. Mensen die morgen moeten vliegen krijgen het advies om met de trein naar het vliegveld te komen.

Er is een structuur opgezet van tientallen appgroepen per provincie, waarop boeren lokale acties kunnen aankondigen. "Er gaan weer veel langzaam rijden acties komen mits de politie ze niet blokkeert", staat in een van de aankondigingen op chatapp Telegram. Acties worden pas kort voor aanvang bekendgemaakt, staat erbij.

Voor mensen die naar het ziekenhuis moeten: zorg dat je over de vluchtstrook naar voren rijdt. Mark van den Oever, voorman Farmers Defence Force

Radicale boerenactiegroep FDF zegt geen idee te hebben wat er maandag gaat gebeuren. Leider Mark van den Oever spreekt in een videoboodschap op Facebook wel over een aanstaand 'megaprotest'. "De opkomst wordt heel groot, maar de Farmers Defence Force organiseert uiteraard helemaal niets."

Hoewel Van den Oever in de video geen details geeft over acties, hint hij wel duidelijk op nieuwe wegblokkades. "Voor mensen die naar het ziekenhuis moeten: zorg dat je over de vluchtstrook naar voren rijdt. Als je daar je verhaal doet, dan mag je er meteen door."

'Gevaarlijk en illegale acties'

Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen, hebben boerenactivisten afgelopen week met landbouwvoertuigen snelwegen geblokkeerd, tot grote ergernis van weggebruikers. Deskundigen wijzen erop dat deze acties verboden en gevaarlijk zijn, en juist mensen treffen die niets te maken hebben met het stikstofbeleid van de regering.

Dinsdag zijn relschoppers door een politieblokkade bij het huis van stikstofminister Van der Wal gebroken. In Stroe werd de ME ingezet toen relschoppers een politiebus aanvielen met hamers en stalen pijpen:

Sla de carrousel over 0:55 ME-busje wordt aangevallen bij boerenprotest

0:49 Beelden van onrust bij huis minister Van der Wal

Ook een woordvoerder van Agractie stelt dat er niets bekend is over het programma van morgen. "We hebben oprecht geen weet van de omvang van de acties morgen. We weten dat er van alles aankomt, maar het gaat allemaal via appgroepen van mensen onderling. Die acties mogen van ons op het randje zijn, maar we roepen wel op om de wet te respecteren."

Nummerbord nu verplicht

Sinds 1 juli moeten trekkers verplicht voorzien zijn van een nummerbord als ze op de weg rijden. Die regel maakt het in theorie makkelijker voor agenten om te kunnen handhaven tegen blokkades. Maar de politie heeft ook herhaaldelijk gezegd dat het voor agenten moeilijk is om op te treden tegen zulk zwaar materieel.

Bij luchthavens is maandag in ieder geval groot materieel beschikbaar. De marechaussee, die verantwoordelijk is voor de beveiliging van vliegvelden, houdt onder meer pantservoertuigen achter de hand. "Een blokkade wordt niet getolereerd", zegt een woordvoerder van de gemeente Haarlemmermeer, waar Schiphol onder valt.

Zorgen bij luchthaven(personeel)

De marechaussee kreeg de afgelopen dagen meerdere telefoontjes van verontrust personeel van Schiphol en luchtvaartmaatschappijen. Zij vragen zich af of ze morgen wel naar hun werk kunnen komen.

"We hebben wel ervaring met demonstraties, dus we zijn goed voorbereid", zegt de marechaussee. "Maar we weten niet hoe groot de omvang van het protest zal zijn en hebben geen concrete informatie hoe laat er waar gedemonstreerd wordt. Het is nog heel vaag."