NOS Nieuws • vandaag, 20:55 Schiphol roept op om maandag met ov te komen vanwege boerenprotest

Kom aanstaande maandag zo veel mogelijk met de trein naar Schiphol. Die oproep doet de luchthaven met het oog op de boerenprotesten die dag.

Boerenorganisaties zeggen dat ze maandag het hele land willen platleggen, met in het bijzonder acties rond luchthavens. Reizigers die het ov gebruiken, kunnen eventuele blokkades zo veel mogelijk omzeilen.

De luchthaven zegt nauw contact te hebben met de Koninklijke Marechaussee en de gemeente Haarlemmermeer om verschillende scenario's voor te bereiden. In het algemeen wordt reizigers geadviseerd om maandag goed de verkeersinformatie te raadplegen.

Leger staat paraat

Minister Ollongren van Defensie zei vandaag na de ministerraad dat het leger klaarstaat om maandag te assisteren op Schiphol. "Schiphol is vitaal. Dat moet kunnen doordraaien", aldus Ollongren. De wegen naar de luchthaven moeten volgens de minister vrij blijven. Ze riep de boeren daarom op om niet naar Schiphol te gaan.

Vanwege de aangekondigde boerenacties heeft de Koninklijke Marechaussee, die verantwoordelijk is voor de beveiliging op Schiphol, zwaar materieel zoals pantservoertuigen naar de luchthaven gebracht.

Daarnaast heeft Defensie zware vrachtwagens klaarstaan die in beslag genomen tractors kunnen afvoeren. Bij de boerenacties van deze week hielp de krijgsmacht de politie ook op deze manier.

Langer onderweg

Ook de ANWB en Rijkswaterstaat adviseren om maandag de verkeersinformatie goed in de gaten te houden. Weggebruikers moeten er rekening mee houden dat ze langer onderweg zijn.

"Het kan lokaal helemaal vastlopen, maar 10 of 20 kilometer verderop heb je dan wellicht nergens last van. We weten niet hoe, wat of waar iets staat te gebeuren", zegt een woordvoerder van de ANWB.

Een andere partij die zich zorgen maakt over de protesten is de organisator van het optreden van de Duitse band Rammstein. Die band treedt maandagavond op in het Nijmeegse Goffertpark. Bezoekers wordt aangeraden om vroeg op pad te gaan.

Het element van verrassing is een sterk wapen hierbij. ANWB-woordvoerder

In de communicatiekanalen van de boeren wordt ook opgeroepen om naar de luchthavens Eindhoven en Rotterdam The Hague Airport te gaan voor acties. Distributiecentra voor levensmiddelen en de Rotterdamse haven zijn ook doelwitten van de boeren, blijkt uit berichten op WhatsApp en Telegram die zijn ingezien door het ANP. Het is niet duidelijk welke distributiecentra de boeren willen platleggen.

Trekker op de snelweg

De politie in het land zegt zich voor te bereiden op een onrustige maandag. Bij de landelijke boerenprotestactie anderhalve week terug in Stroe werd het verkeer op sommige plekken lamgelegd. Dat gebeurde op veel plekken tegelijk, waardoor de politie nauwelijks kon ingrijpen.

Ook afgelopen week was het verschillende keren raak en trokken boeren met tractoren de snelweg op. Trekkers zijn niet toegestaan op de snelweg en het kan bovendien gevaarlijke situaties opleveren. Er wordt zo veel mogelijk gehandhaafd, zegt de politie.

Tijdens boerenprotesten afgelopen dinsdag werden ME-busjes aangevallen:

