Persbureau Heitink

NOS Nieuws • vandaag, 02:17 Boeren breken door blokkade bij huis minister, politie: protest verhardt

Rellende boeren zijn gisteravond bij de woning van stikstofminister Van der Wal door een politieblokkade gebroken. Volgens de politie was de situatie zo onveilig voor agenten, dat ze niet direct konden ingrijpen. "Er is op dat moment gekozen voor de eigen veiligheid", schrijft de politie op Twitter.

Het gedrag van de boeren wordt vanuit meerdere kanten bekritiseerd. Politiechef Willem Woelders noemt het "volstrekt onacceptabel". LTO-voorman Sjaak van der Tak keurt de actie "voor 100 procent af". D66, de Partij voor de Dieren en de BoerBurgerBeweging willen snel een debat over de verharding van de boerenprotesten.

Bekijk hier de beelden van de boeren die door de politieblokkade breken:

0:49 Beelden van onrust bij huis minister Van der Wal

Bij het doorbreken van de blokkade vernielden de rellende boeren een politieauto. Ook leegden ze een giertank in de buurt van de ministerwoning. Ingewijden melden dat de minister op dat moment niet thuis was, maar haar gezin wel.

Vanwege de onveilige situatie voor agenten hebben die volgens de politie dus niet meteen ingegrepen. Wel gaat een opsporingsteam op zoek naar de daders. "Op basis van de beelden zijn hier misdrijven gepleegd. De openbare orde is verstoord, ze waren bezig met vernielingen en hebben ook nog het nodige afval gestort", zegt politiechef Woelders.

De politiebaas reageerde ook bij Op1:

Ook in Stroe is gisteravond een politieauto aangevallen. Relschoppers vielen een busje aan met grote hamers en stalen pijpen. Hier is de ME ingezet.

Eerder gebruikten agenten op de A1 bij Stroe een stroomstootwapen, nadat boeren banden van politieauto's en -motoren hadden lek gestoken.

0:55 ME-busje wordt aangevallen bij boerenprotest

Met de aanvallen op de politie was het boerenprotest van gisteravond het gewelddadigst sinds minister Van der Wal 2,5 week geleden de stikstofplannen van het kabinet bekendmaakte. Vorige week demonstreerden tienduizenden boeren in Stroe, waarbij ook meerdere snelwegen werden geblokkeerd.

De afgelopen dagen waren er ook meerdere wegblokkades en acties bij onder meer gemeente- en provinciehuizen. Boeren stonden al zeker twee keer eerder bij het huis van Van der Wal, maar toen bleef het wel rustig.

Protest verhardt

Volgens politiechef Woelders zijn de aanvallen van gisteravond een teken dat het boerenprotest verhardt. Hij zegt dat boeren het recht hebben om te demonstreren, maar dat ze een grens hebben overschreden. "Je mag je verhaal doen, maar wat hier is gebeurd is intimiderend."

Volgens LTO-voorman Van der Tak hebben de incidenten van gisteravond een averechts effect. "Dit helpt niet om aan de slag te gaan met de stikstof en kaalslag te voorkomen", zegt hij tegen de NOS. "Ik roep iedereen op die hieraan heeft meegedaan om met elkaar in gesprek te gaan binnen onze boerenfamilies. Dat is de enige weg om rust te creëren."

Van der Tak richt zich ook op de omgeving van rellende agrariërs. "Tegen boeren die niet hebben meegedaan aan de acties en jongens kennen die wel hebben meegedaan zeg ik: ga in gesprek."

Spoeddebat aangevraagd

Meerdere fracties in de Tweede Kamer willen een spoeddebat over de uit de hand gelopen boerenprotesten. D66-fractievoorzitter Paternotte wil later vandaag nog een debat hierover. "Een ding moet duidelijk zijn: op deze manier krijg je je zin in Nederland niet", zei hij in de talkshow Humberto.

PvdD-leider Ouwehand wil dat premier Rutte terugkomt van de NAVO-top in Spanje. "Want de situatie in Nederland loopt totaal uit de hand", schijft ze op Twitter.

Partijleider Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging steunt de aanvraag voor een spoeddebat. Maar volgens haar moet dat debat ook gaan over de manier waarop de overheid omgaat met boeren en burgers. "Let wel: ik keur rellen niet goed. Spullen verniel je niet, mensen zoek je thuis niet op. Maar deze rellen gaan dieper dan alleen het stikstofplan", schrijft ze op Twitter.