Tribune vol boeren, maar kabinet krijgt steun van Kamer voor stikstofbeleid

De Tweede Kamer steunt, zoals verwacht, in meerderheid het stikstofbeleid van het kabinet. Moties van oppositiepartijen om het beleid af te keuren of ingrijpend te wijzigen kregen vanmiddag bij de stemmingen geen meerderheid. Ook een motie van wantrouwen van de PVV werd met ruime meerderheid verworpen.

Vorige week debatteerde de Kamer over de plannen van de ministers Van der Wal (Natuur en Stikstof) en Staghouwer (Landbouw). Zij willen dat in de buurt van een groot aantal natuurgebieden de uitstoot van stikstof met 70 procent teruggebracht wordt. De provincies moeten gaan uitwerken hoe die doelen gehaald gaan worden. Duidelijk is al dat veel boerenbedrijven zullen moeten stoppen.