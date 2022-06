Rutte: agressie en intimidatie door boeren niet acceptabel

"Het is niet acceptabel in dit land om gevaarlijke situaties te laten ontstaan of bestuurders te intimideren en dan te zeggen: ja, dat moet nou eenmaal, want we zijn aan het demonstreren." Dat zei minister-president Rutte in een verklaring over de boerenprotesten. Hij benadrukte dat demonstreren een groot goed is, maar dat daarbij nooit de wet mag worden overtreden.