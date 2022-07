ANP

NOS Nieuws • vandaag, 13:54 Schutter dubbele moord McDonald's Zwolle: 'Ik werd afgeperst' Remco Andringa redacteur Politie en Justitie

Sla de carrousel over Remco Andringa redacteur Politie en Justitie



De man die in een drukke McDonald's in Zwolle twee broers doodschoot, zegt dat hij maandenlang door hun familie werd afgeperst en bedreigd. Het zou niet zijn bedoeling zijn geweest om de mannen te vermoorden, zei hij in politieverhoren die de NOS heeft ingezien.

Donderdag begint de rechtszaak tegen de 32-jarige Veysel Ü., verdacht van het doodschieten van de broers Hüseyin en Ali Torunlar. Hij deed dit in maart dit jaar voor de ogen van tientallen getuigen, onder wie veel kinderen.

"Wat er in de McDonald's gebeurd is, heb ik echt spijt van", zei Ü. afgelopen maand tegen de recherche. "Ik schaam me vreselijk. Ook voor de kinderen die erbij waren."

Honderdduizenden euro's

Een paar uur na de schietpartij meldde Ü. zich op het politiebureau in Deventer. "Ik heb iets ergs gedaan", zei hij. Hij gaf meteen toe dat hij had geschoten en werd aangehouden.

Al in zijn eerste verhoor verklaarde Ü. dat hij werd afgeperst. Inmiddels zijn chatberichten tussen de slachtoffers, hun familieleden en Veysel Ü. onderzocht. Ook is de verdachte nader ondervraagd.

Volgens de recherche lijkt het er in berichten op dat Ü. honderdduizenden euro's tegoed had van een zoon van de omgekomen Ali Torunlar.

Geplukt

Veysel Ü. runde een bedrijf in Turkse levensmiddelen. Hij woonde met zijn vrouw, zoontje en drie maanden oude baby in Rozendaal, een dorpje bij Arnhem.

In een van de verhoren vertelt de ondernemer dat hij via de familie Torunlar vastgoed wilde kopen in Istanbul en veel geld heeft geïnvesteerd waar hij nooit meer iets van terugzag. "Het is maffia, ze hebben me geplukt", zei Veysel Ü. volgens een kennis.

Ü. beweert dat het gaat om een piramidespel, maar wilde daar bij de politie niets over uitleggen. Ook wilde hij niet vertellen waarom hij de grote geldbedragen vaak contant afdroeg.

Beschuldigingen over en weer

RTV Oost meldde eerder dat Veysel Ü. en zijn vader in het verleden betrokken leken bij wiet- en heroïnehandel. Zelf ontkent hij ook maar iets met criminaliteit te maken te hebben.

De zoon van Ali Torunlar heeft tegen de politie gezegd dat Ü. inderdaad wilde investeren in Turkije en dat er daarom geld over en weer ging, maar dat het juist Veysel Ü. was die de boel bedonderde.

Ik kreeg te horen: ik schiet je dood en we nemen je kinderen ook mee. Verdachte Veysel Ü.

Hoe het echt zit, blijft vooralsnog onduidelijk. Het conflict leidde in ieder geval tot dreigende taal van de zoon van Ali Torunlar richting de verdachte, blijkt uit appjes die aan het strafdossier zijn toegevoegd. Bemiddeling van zijn oom Hüseyin Torunlar leverde niets op.

Op 30 maart spraken Hüseyin en Ali Torunlar af met Veysel Ü. in de McDonald's in Zwolle-Noord. Opnieuw moest hij betalen, verklaarde de verdachte. Dit keer 30.000 euro.

Hij sprak bijna een uur met de broers, maar het gesprek escaleerde naar eigen zeggen toen hij aangaf dat hij niet kon betalen. "Ik kreeg te horen: ik schiet je dood en we nemen je kinderen ook mee." Toen zou er iets bij hem geknapt zijn, al zegt Veysel Ü. tegen de politie dat hij niet meer goed weet wat er toen gebeurde. "Ik voelde me kapot van binnen."

Getuigen zagen hoe Ü. een wapen trok en de broers van dichtbij neerschoot. In de McDonald's brak grote paniek uit. Ouders duwden hun kinderen onder tafel en veel mensen vluchtten naar buiten. De politie vond later elf kogelhulzen.

Zoektocht naar pistool

Na de schietpartij zou Ü. een willekeurige kant op zijn gereden. Hij zegt zijn telefoon en het vuurwapen onderweg uit het raam te hebben gegooid.

Het pistool zou hij hebben meegenomen omdat hij zich bedreigd voelde door de broers, maar Ü. zegt dat hij niet van plan was hen iets aan te doen. In mei heeft de politie samen met hem gezocht naar zijn telefoon en het wapen, maar die zijn niet gevonden.

Veysel Ü. wordt door het OM verdacht van moord of doodslag. Zijn advocaten, Esther Blok en Michel van Stratum, betwisten dat sprake is geweest van een koelbloedige liquidatie. "Alles wijst erop dat onze cliënt lange tijd is opgelicht, afgeperst en met de dood bedreigd. Het lijkt op een geval van psychische overmacht."

Volgens de advocaten verkeert de verdachte nog altijd in "een soort shocktoestand", maar werkt hij mee aan het onderzoek.

'Verdachte had naar politie moeten gaan'

De advocaat van de nabestaanden, Priscilla Buchele, zegt dat de familie zich niet herkent in de beschuldigingen van de verdachte. "Als hij zich bedreigd had gevoeld, dan had hij naar de politie moeten gaan en had hij niet twee mensen om het leven hoeven brengen", aldus Buchele.

Ze zegt dat geen enkele verklaring "deze afschuwelijke daad" kan rechtvaardigen. "Het is verdrietig dat de familie, in tijden van extreme rouw, via de media geconfronteerd wordt met dergelijke beschuldigingen door de verdachte. De familie geeft er de voorkeur aan het proces te voeren waar het hoort, namelijk in de rechtbank."