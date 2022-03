Schietpartij bij de Mac: 'Traumatische gebeurtenis, maar het hoeft geen trauma te worden'

Het McDonald's-filiaal waar de schietpartij plaatsvond is op een route waar mensen uit de hele regio samenkomen, zegt burgemeester Snijders. Het publiek was ook gemengd: jong, oud, medewerkers en gasten. Het team van het restaurant is "diep aangeslagen", zegt een woordvoerder van de fastfoodketen. "Nazorg voor hen en het hele team staat centraal."

Het contact met kinderen verloopt vooral via de ouders, zegt Heerkens. "We zeggen tegen hen: houd ze in de gaten, en schiet niet meteen in de stress als ze niet kunnen slapen, bij je in bed willen liggen, of wat stiller zijn. Dat zijn allemaal normale reacties. Het is belangrijk om er op een ontspannen manier mee om te gaan, maar ze tegelijkertijd wel in de gaten te houden."

De autoriteiten hebben nog geen contact gelegd met alle getuigen van gisteravond; veel mensen zijn tijdens de schietpartij direct gevlucht. De politie hoopt ze alsnog te kunnen spreken om hun verklaringen op te nemen en om hulp aan te bieden.