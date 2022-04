Getuigenbijeenkomst na liquidatie in McDonald's: 'Ik wil er veel over praten'

De inloopbijeenkomst voor getuigen van de liquidatie in de McDonald's in Zwolle van afgelopen woensdag is vanmiddag bezocht door zo'n twintig à dertig mensen. Onder de aanwezigen waren kinderen met hun ouders en jongeren die de moord op twee broers van 57 en 62 jaar met eigen ogen hebben gezien. Ook de politie en burgemeester Snijders van Zwolle waren bij de bijeenkomst.

De bijeenkomst was bedoeld om mensen gerust te stellen, maar ook voor mensen om achtergelaten spullen op te halen. Veel bezoekers van het fastfoodrestaurant renden na de moorden in paniek de zaak uit. "Jongeren lieten hun tas, telefoon, pinpas liggen", zegt Roy Heerkens van Slachtofferhulp Nederland. "Dan kun je je meteen de paniek voorstellen bij jongeren, dat je zelfs je telefoon vergeet."

Sommige aanwezigen hadden onder meer veel vragen over wat er precies was gebeurd. Anderen zeiden stressklachten te hebben, zoals slecht slapen, niet kunnen eten, veel praten over de gebeurtenis of de gebeurtenis herbeleven. "Daar kunnen we mensen dan ook in geruststellen, want het zijn normale reacties bij een abnormale gebeurtenis", zegt Heerkens. "Bij veruit de meeste mensen zullen die klachten verdwijnen." Bij Slachtofferhulp hebben zich in totaal 58 mensen gemeld die willen praten over de gebeurtenis.

Veel praten

Een vrouw op de bijeenkomst vertelde wat ze had gezien. "Ik liep het restaurant binnen, zag achterin een man met een pistool en dan denk je: wat is die nou aan het doen? Vervolgens ontstond er heel veel paniek, ben ik weggerend en in de auto gestapt."

Met de vrouw gaat het naar omstandigheden redelijk. "Ik wil er veel over praten en heb het ook gedeeld met mijn vrienden. Iedereen is heel bezorgd. Ik slaap redelijk, maar ik speel de film weleens af."

Man blijft vastzitten

De 32-jarige man die is opgepakt vanwege de liquidaties blijft voorlopig vastzitten, zo werd eerder vandaag duidelijk. Hij meldde zichzelf enkele uren na de moorden op het politiebureau in Deventer. De man komt uit de omgeving van Arnhem.

Politie en justitie gaan uit van een gerichte actie.