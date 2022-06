Aloys Oosterwijk/ANP

NOS Nieuws • vandaag, 17:52 Advocaten Ali G. vragen om vrijspraak in afpersingszaak fruithandel

De advocaten van Ali G. hebben tijdens de vierde zittingsdag in het proces rond fruithandel De Groot om vrijspraak gevraagd. G. heeft altijd ontkend het brein achter de aanslagen en afpersingen te zijn.

In twee jaar tijd vond een groot aantal aanslagen plaats op de familie De Groot en medewerkers en ex-medewerkers van het bedrijf in Hedel. Een 22-jarige verdachte speelt in eerste instantie een centrale rol in de zaak.

Undercoveractie

Hij werd tijdens een undercoveractie door agenten in een busje getrokken. Hij dacht dat hij te maken had met criminelen, maar werd in werkelijkheid verhoord door politiemensen. De verklaring die hij toen gaf, is niet opgenomen door de agenten maar wel gebruikt in het strafproces.

De advocaten van G. vinden deze werkwijze ontoelaatbaar en oncontroleerbaar, legt een verslaggever van Omroep Gelderland uit. In eerdere rechtszaken tegen andere verdachten werden de verhoren van de 22-jarige verdachte wel toegelaten en volgden veroordelingen. Zo werd G.'s broer tot tien jaar cel veroordeeld.

Het feit dat medegedetineerden van Ali G. hebben verklaard dat hij vanuit de gevangenis doorgaat met het geven van opdrachten voor nieuwe aanslagen, nemen zijn advocaten niet serieus. Zij vergeleken wat gezegd wordt in de gevangenis vanmiddag met "een roddelblad".

Lijst

Ali G. heeft vandaag wel toegegeven dat hij een lijst van medewerkers van De Groot heeft gedeeld met het criminele milieu. De lijst was per ongeluk in zijn strafdossier terechtgekomen en op die manier ook bij Ali G. Op de lijst stonden de namen en adressen van 300 werknemers van De Groot.

Volgens het OM heeft G. de lijst stiekem gekopieerd en mensen buiten de gevangenis opdracht gegeven om aanslagen te plegen op de genoemde adressen.

Gisteren kwam het Openbaar Ministerie met de strafeis tegen G. van ruim 26 jaar cel. De uitspraak wordt in september verwacht.