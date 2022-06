Aloys Oosterwijk/ANP

Ali G. wilde zwijgen in de rechtbank, maar dat lukt niet: 'Ik word erin geluisd'

De eerste dag van het proces tegen de hoofdverdachte in een reeks aanslagen op fruitbedrijf De Groot uit Hedel is met veel discussie verlopen. Ali G. wilde zich beroepen op zijn zwijgrecht, maar dat lukte hem niet, zag een aanwezige verslaggever van Omroep Gelderland.

De rechter en de officieren van justitie wisten regelmatig een reactie uit te lokken van de 38-jarige man uit Bussum. Justitie probeert hem een loer te draaien, zei G. "U zegt dat ik er mee te maken heb, maar ik zeg: Ali heeft nergens mee te maken."

De terreurcampagne begon nadat De Groot een gevonden partij cocaïne had gemeld bij de politie. Enkele dagen later kwamen er dreig-sms'jes binnen bij het fruitbedrijf, waarin het verantwoordelijk werd gehouden voor het verlies van de drugs. Toen het bedrijf weigerde te betalen, begon een jarenlange campagne van terreur.

Na een undercoveractie van de politie werd G. twee jaar geleden in de cel aangehouden. In totaal werden er zo'n 25 verdachten opgepakt, van wie er al enkelen zijn veroordeeld. De halfbroer van G. kreeg eerder tien jaar cel.

Nieuwe aanslagen

Ali G. werd onlangs overgebracht naar de Extra Beveiligde Inrichting in Vught. Dat gebeurde omdat hij een medegedetineerde zou hebben gevraagd nieuwe aanslagen voor hem te plegen, werd vandaag duidelijk in de rechtszaal. De medegevangene is daar erg van geschrokken en trok aan de bel.

Hoewel de verdachte van plan was te zwijgen, wilde de zichtbaar geïrriteerde G. iets kwijt over deze aantijging. Hij is er volgens hem "ingeluisd". Hij noemde het verhaal van de medegevangene "dubieus". De man moet van Ali G. maar snel gehoord worden door de rechtbank, zei hij.

En G. ziet meer redenen waarom hij erin zou worden geluisd. Zo is een telefoon die al bijna anderhalf jaar eerder bij hem in beslag is genomen volgens hem niet goed uitgelezen. De data die te koppelen is aan deze versleutelde telefoon zou voor hem ontlastende info bevatten.

Volgens Ali weet justitie dat allang, maar houden de opsporingsinstanties dat achter. Dinsdag zal het Openbaar Ministerie laten horen wat dat onderzoek naar die versleutelde telefoon precies heeft opgeleverd.

Vier dagen

Het dossier bevat nogal wat onderschepte berichten tussen handlangers van G. die volgens justitie namens hem aanslagen uitvoerden. Op vragen daarover kan de verdachte het opnieuw niet laten om zijn geplande zwijgrecht te doorbreken: "U gebruikt alleen de voor mij de belastende informatie. De ontlastende informatie laat u eruit!"

Voor de rechtszaak zijn vier dagen uitgetrokken. Woensdag hoort G. welke straf er tegen hem wordt geëist.