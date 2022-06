ANP

NOS Nieuws • vandaag, 08:17 Minister roept scholen nogmaals op: breng ventilatie op orde

Er zijn nog steeds veel scholen die de ventilatie nog niet op orde hebben gebracht. Minister Wiersma voor Primair en Voortgezet Onderwijs roept ze op om dat alsnog te doen, voordat het najaar begint en corona verder opleeft: "Er zijn veel mogelijkheden waar scholen gebruik van kunnen maken. Dus doe dat vooral en pak die ventilatie aan."

Wiersma maakt nog eens 140 miljoen euro vrij voor een maatwerkregeling. Die is bedoeld voor de schoolgebouwen met de slechtste ventilatie, voor de urgentste situaties. Schoolbesturen kunnen via de regeling maximaal 60 procent van de kosten terugkrijgen.

Er staan ongeveer 9000 schoolgebouwen in Nederland, waar 2,5 miljoen leerlingen les krijgen en 285.000 mensen werken. "Er is werk aan de winkel", zegt Wiersma. "De inrichting en het binnenklimaat van veel scholen voldoet niet meer." Goede ventilatie is niet alleen belangrijk in de strijd tegen corona, maar bevordert ook de leerprestaties, denkt de minister.

Ook geld voor CO2-meters

Veel schoolbesturen hebben de ventilatie in de lokalen al aangepakt, samen met hun gemeente. Daarvoor was een potje van 360 miljoen euro beschikbaar. Ook zijn er speciale hulpteams van Ruimte-OK om scholen te helpen. Zij gaan op bezoek bij scholen die advies willen. Dat is nu 214 keer gebeurd.

Nog lang niet alle scholen hebben CO2-meters in de lokalen hangen. Wiersma wijst erop dat er ook geld beschikbaar is voor de aanschaf van deze meters, waarop te zien is of meer ventileren noodzakelijk is.

Basisschool De Fontein in Alkmaar meet met een speciaal kastje zelf de luchtkwaliteit:

1:10 Ramen en deuren open bij matige luchtkwaliteit: 'Dan maar even een jas of sjaal in de klas'