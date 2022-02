Minister Wiersma: CO2-meters in alle klaslokalen

Elk klaslokaal van basis- en middelbare scholen krijgt een CO2-meter. Op die manier kan de leraar zien of tussen de lessen door ramen tegen elkaar moeten worden opengezet. Minister Wiersma voor Primair en Voortgezet Onderwijs trekt hiervoor 17 miljoen euro uit.

Wiersma heeft met vertegenwoordigers van het onderwijs en de gemeenten afspraken gemaakt over een betere ventilatie op scholen. Zo komt er ook een hulplijn waar scholen terechtkunnen met vragen over dat onderwerp. Ze kunnen daar ook de hulp van een 'spoeddienst' van experts inroepen.

Gezonde lucht in de klas

Op veel scholen laat de ventilatie nog te wensen over. "Leraren en leerlingen hebben recht op gezonde lucht in de klas. Zeker in deze coronatijd moeten we er alles aan doen om de scholen verantwoord open te houden", zegt de minister. Volgens Wiersma moet het "gewoon snel beter".

Voorzitter Hagoort van de VO-raad (de koepel van het voortgezet onderwijs) is blij met de "extra impuls". Maar hij vindt dat er nog veel meer moet gebeuren om het binnenklimaat "in de veelal verouderde schoolgebouwen te verbeteren, ze geschikt te maken voor hedendaags onderwijs en te verduurzamen".

Ook volgens voorzitter Weima van de PO-Raad (basisscholen) is het hard nodig om op de langere termijn schoolgebouwen gezond, toegankelijk en duurzaam te maken: "En met de afspraken die we nu maken, komt er snel zicht op betere ventilatie in elk lokaal."