Scholen weer open, maar 'regie bij aanpak ventilatie ontbreekt'

Een van de scholen die tegen de versnipperde verantwoordelijkheden aanloopt, is basisschool De Klister in het Drentse Nieuw-Buinen. "De ventilatie in onze school is niet goed", zegt directeur Hetty Sibbald. "De ramen en deuren staan de hele dag open. En er hangen CO2-meters in de lokalen. Die kleuren rood op het moment dat de luchtkwaliteit niet goed is."

Een goed mechanisch ventilatiesysteem heeft de school niet. "Ons schoolbestuur kan dat niet betalen. En de gemeente zegt: er is geen geld beschikbaar."

En dus zit er niets anders op dan de hele dag luchten met de ramen en deuren wagenwijd open. "Dan waait het een beetje door. Maar als je dicht bij het raam zit, dan is dat koud. Sommige leerlingen nemen daarom een extra vest mee van huis", zegt Sibbald.

Niet alleen de kou is een probleem. "Als het zonnig is, dan wil je het zonnescherm naar beneden doen. Maar dan kunnen de ramen niet meer allemaal open." En, benadrukt Sibbald, hoe meer je open zet, hoe meer geluid dat van buitenaf de klas in komt. "Dat komt de concentratie niet ten goede."

Kleinere klassen

Het Platform Perspectief Jongeren denkt dat ook les geven in kleinere klassen kan bijdragen aan betere ventilatie. "Dat verbetert de onderwijskwaliteit, maar het helpt natuurlijk ook bij betere ventilatie in de klas", zegt Annen. "Al is dat natuurlijk niet van vandaag op morgen geregeld, want daarvoor zijn extra leraren nodig. Het is aan de minister om daar een goed plan voor te maken."

Daarnaast zou het ministerie samen met de scholen kunnen kijken of de ventilatie die op scholen mogelijk is wel optimaal wordt benut. "Dat is op dit moment op sommige scholen niet zo. De ventilatie is dan op papier goed geregeld, maar kan in de praktijk nog een stuk beter."

Zo goedkoop mogelijk

Het schoolbestuur waar ook De Klister onder valt heeft besloten de zes meest urgente scholen van de in totaal dertig nu toch zelf aan te pakken, tegen zo laag mogelijke kosten.

Daar zit ook de school van Sibbald bij. "Installatiebedrijven bekijken nu wat er mogelijk is om de acute problemen zo financieel aantrekkelijk mogelijk aan te pakken." Maar voorlopig zal De Klister het nog met veel luchten en CO2-meters moeten doen. "Het kan nog maanden duren voor het systeem hangt."