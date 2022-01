Gedeeltelijke heropening 'tegenvaller' voor hoger onderwijs, opluchting elders

Het besluit om slechts een deel van het onderwijs per 10 januari te heropenen, leidt tot gemengde reacties in het vakgebied. Organisaties in het mbo en hoger onderwijs spreken van een tegenslag, terwijl vakbonden in het basis- en voortgezet onderwijs blij zijn dat er weer meer mag. Toch bestaan er bij die laatste groep ook zorgen.

Onderwijsminister Arie Slob maakte vandaag bekend dat studenten aan universiteiten, hogescholen en het middelbaar beroepsonderwijs voorlopig nog digitaal onderwijs moeten volgen. "Helaas heeft het kabinet na advies van het OMT moeten besluiten dat het nog niet verantwoord is. Dit is natuurlijk opnieuw een tegenslag voor onze medewerkers en studenten", zegt voorzitter Pieter Duisenberg van Universiteiten van Nederland.

Koepelorganisatie Vereniging Hogescholen toont begrip voor het besluit, maar spreekt tegelijkertijd van een tegenvaller. "We maken ons zorgen over de ingrijpende gevolgen van thuiszitten voor de jongere generaties", zegt voorzitter Maurice Limmen.

Ouders, kinderen en leraren zijn blij dat het basis- en voortgezet onderwijs vanaf 10 januari weer open mag. Studenten reageren daarentegen teleurgesteld op het nieuws: