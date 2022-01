Steeds meer klassen in quarantaine, regels weer op agenda OMT

Volgens de PO-Raad speelt het probleem op steeds meer scholen. Concrete cijfers heeft de onderwijskoepel niet, maar de meldingen nemen wel toe. "Dat is ook logisch, want met de huidige coronacijfers is de kans vrij groot dat er te veel besmettingen in een klas voorkomen en iedereen naar huis wordt gestuurd."

Veel regelwerk

Bij De Haagse Scholen, een koepel van 52 scholen in Den Haag, kunnen ze daar van mee praten. Bij de helft van de scholen zaten afgelopen week één of meerdere klassen thuis. Van de ruim 1800 medewerkers waren 111 medewerkers de afgelopen week afwezig vanwege een coronabesmetting of quarantaine.

Zo zijn er tal van voorbeelden. In Almere krijgen alle 800 leerlingen de rest van de week thuisonderwijs vanwege een grote besmettingsgolf, meldt Omroep Flevoland. Uit een rondvraag van Omroep Brabant bleek dat in Noord-Brabant noodgedwongen weer twee middelbare scholen en vier bassischolen volledig zijn overgegaan op online les.

Het switchen naar online onderwijs vraagt veel van het personeel, zegt Eke Wolters van De Haagse Scholen. De techniek en ervaring met afstandsonderwijs is er, maar er komt telkens weer veel regelwerk bij kijken. "De ene leerling heeft bijvoorbeeld de inloggegevens niet meer paraat, terwijl de ander geen laptop ter beschikking heeft."