RIVM: nog altijd stijging besmettingen, steeds minder ziekenhuisopnames

Bij het RIVM zijn de afgelopen week 243.000 positieve testen gemeld; een stijging van 21 procent ten opzichte van de zeven dagen daarvoor. Nog niet eerder werden zoveel mensen in een week tijd positief getest. Het tempo van de stijging neemt wel af. Vorige week was er nog sprake van een toename van 77 procent.

Opvallend is dat het reproductiegetal begin januari afnam. Waar die op 30 december op 1,42 lag, was dat op 3 januari 1,16. Dat betekent dat op dat moment 100 besmette mensen 116 anderen infecteerden. De epidemie nam dus wel in kracht toe, maar minder hevig dan daarvoor. Het RIVM kan nog niet zeggen wat het effect wordt van de recente versoepelingen. "Dat wordt de komende weken duidelijk", zegt het instituut.

De stijging van het aantal besmettingen leidt nog niet tot een toename van het aantal covidpatiënten in de ziekenhuizen. Integendeel: het aantal nieuwe ziekenhuisopnames is ook deze week weer afgenomen.