ANP

NOS Nieuws • vandaag, 14:42 Rapport: splits Landelijke Eenheid politie op en zoek betere leidinggevenden

De Landelijke Eenheid van de politie moet in twee onderdelen worden opgesplitst. Ook moet er dringend worden gekeken naar het werkklimaat binnen de Landelijke Eenheid. Bronnen bevestigen aan de NOS dat dit in het eindadvies staat van de commissie-Schneiders, die keek naar de knelpunten binnen de eenheid. De Landelijke Eenheid kampt al langere tijd met problemen, de leiding ligt onder vuur.

Naar verwachting neemt de politie de aanbevelingen over. De Landelijke Eenheid moet volgens de commissie worden opgesplitst in een deel dat gespecialiseerde afdelingen omvat als infrastructuur, bewaken en beveiligen en een onderdeel voor de recherche.

Die twee onderdelen moeten ook een eigen inlichtingenafdeling krijgen. Daarmee wordt de dienst landelijke informatieorganisatie ook opgesplitst in tweeën.

Nieuwe start, nieuwe chef

Ook moet er gewerkt worden aan een cultuuromslag, luidt het advies. Daarbij moet gezocht worden naar meer capabele leidinggevenden in de afdelingen en teams. Een belangrijke maatstaf is geschiktheid en verdienste, niet het aantal dienstjaren dat iemand erop heeft zitten, zoals in het verleden wel gebeurde.

De leiding van de Landelijke Eenheid is al eerder vervangen. Oscar Dros is de nieuwe politiechef van de Landelijke Eenheid, na het vertrek van Jannine van den Berg. Haar vertrek had ook te maken met de aangekondigde bevindingen van de commissie-Schneiders. "Het is aan mijn opvolger om met die bevindingen aan de slag te gaan. Een nieuwe start, onder leiding van een nieuwe politiechef", zei Van den Berg destijds.

Zelfmoord undercoveragent

Het rapport van de commissie-Schneiders volgt op langdurige problemen bij de Landelijke Eenheid. De afgelopen jaren verschenen verschillende kritische rapporten over het functioneren van de eenheid. Ook waren er drie zelfdodingen die met het werk te maken zouden hebben.

Zo was er vorig jaar fikse kritiek op het undercoverteam Werken onder Dekmantel, naar aanleiding van de zelfmoord van een undercoveragent. De begeleiding van de infiltrant bleek onvoldoende en de professionaliteit van het team liet ernstig te wensen over, concludeerde de commissie-Brouwer toen.

De conclusie van de commissie-Schneiders is niet onverwacht. In een tussenrapportage eerder dit jaar zei de commissie al dat de Landelijke Eenheid volledig op de schop moet. "Het stutten en verbeteren van de bestaande organisatie volstaat op de langere termijn niet", was de conclusie toen. Het rapport met het eindadvies van de commissie verschijnt morgen.