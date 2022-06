Huisman Media

NOS Nieuws • vandaag, 09:54 Onvrede over illegale acties boeren: 'Vrees voor wetteloosheid'

Trekkers mogen niet de snelweg op, maar toch hebben boerenactivisten gisteren opnieuw snelwegen geblokkeerd. Ook voor vandaag zijn nieuwe acties aangekondigd, al blijft het tot nu toe bij brandstichting langs de snelweg en aangekondigd protest bij de Tweede Kamer.

De snelwegblokkades leiden in groeiende mate tot boosheid en onvrede, die bijvoorbeeld geuit worden op sociale media. Onder meer op de A2, A7, A15, A28, A50 en A67 reden gisteren trekkers over de weg. "Wij kunnen niet bij het ziekenhuis komen met onze dochter", reageert Heleen op de Facebookpagina van de NOS. "Bedankt hé! Kunnen we weer weken wachten op een afspraak met de kindercardioloog."

Een ambulance moest zich bij Veenendaal in allerlei bochten wringen om langs de trekkers op de A12 te komen, schrijft Omroep Gelderland. Volgens de Gelderlander reageerden omstanders woedend.

"Wat deze groep boeren doet is niets anders dan intimideren, forceren, blokkeren en een poging tot chanteren", reageert Wim op het eerder genoemde Facebookbericht. "Dat heeft niets met democratie te maken."

Mensen spreken ook steun uit voor de boeren: "Het hele land zou moeten staken, dit gaat iedereen aan. Ons land, ons voedsel", zegt Deborah. Een ander zegt: "Vervelend oponthoud voor anderen, maar de reden is nog veel vervelender voor de boeren."

'Het is levensgevaarlijk'

Zo'n 45 procent van de Nederlanders staat volledig achter de boerenprotesten, schreef Trouw vorige week woensdag op basis van onderzoeksbureau I&O. Sindsdien is er geen nieuwe peiling gehouden, maar directeur van het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid Jan Brouwer vermoedt dat de sympathie voor de demonstranten is gedaald.

"Wat de activisten nu doen is derden die niets met besluitvorming over stikstofaanpak te maken hebben met overlast en economische schade opzadelen. Dat is een kwalijke zaak." Vooral omdat het ook nog eens gaat om een illegale vorm van protest, benadrukt Brouwer.

"Het is levensgevaarlijk wat ze doen", voegt verkeersrechtadvocaat Bert Kabel toe. Hij weet uit de praktijk dat een ongeluk in een klein hoekje zit als weggebruikers onverwachts op een file of langzaamrijdend verkeer stuiten. Kabel vreest dan ook dat het een kwestie van tijd is voordat er een dodelijk ongeval plaatsvindt als gevolg van landbouwvoertuigen op de weg.

Hij verwijst naar de aanrijding tussen een tractor en een vrachtwagen op de A12 vorige week woensdag, op de dag van het grote boerenprotest. De 40-jarige bestuurder van de trekker raakte zwaargewond.

De A2 en A7 werden gisteren geblokkeerd met trekkers en hooibalen. De politie en ME grepen in:

0:48 Boeren blokkeren A2 en A7 met hooibalen

De politie heeft vorige week honderden boetes uitgedeeld aan boerenactivisten die met trekkers over snelwegen reden. Gisteren is een nog onbekend aantal boetes uitgeschreven en ten minste een trekker werd in beslag genomen. Ook deed de politie opnieuw een dringend beroep op de boeren "om hun verantwoordelijkheid te nemen en niet te zorgen voor gevaarlijke verkeerssituaties".

Kabel heeft ernstige twijfels of zo'n oproep iets uithaalt. "Een deel van de boeren trekt zich er niets van aan, want ze blijven snelwegen blokkeren. Dat moeten we niet accepteren, anders krijg je een soort van wetteloosheid."

De wet biedt meerdere mogelijkheden om blokkeerders van snelwegen te straffen, legt de jurist uit. In uiterste gevallen kan iemand veroordeeld worden tot maximaal negen jaar cel, volgens artikel 162 in het Wetboek van Strafrecht. Maar zo'n zware straf zal volgens Kabel alleen kunnen worden opgelegd als er sprake is van een dodelijk slachtoffer.

De zogenoemde 'blokkeerfriezen' zijn bijvoorbeeld op grond van artikel 162 veroordeeld. Vijftien personen kregen in hoger beroep een taakstraf van 90 uur opgelegd wegens het tegenhouden van een bus vol anti-zwartepietactivisten op de snelweg.

Kenteken straks verplicht

Personen die met een trekker de snelweg opgaan kunnen ook voor andere zaken een boete, werk-, of taakstraf krijgen. Bijvoorbeeld voor het betreden van een snelweg, maar ook voor het negeren van politie-instructies.

Brouwer vermoedt dat er vanaf 1 juli harder opgetreden zal worden tegen trekkerblokkades. Want vanaf dan moeten landbouwvoertuigen verplicht een kentekennummer dragen. "Als deze actievoerders straks niet meer anoniem zijn, kunnen trekkers makkelijker in beslag worden genomen", zegt Brouwer.