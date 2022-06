A67 tussen Eindhoven en Venlo geblokkeerd door boerenprotest

De A67 in Noord-Brabant wordt geblokkeerd door boeren met tractoren op de weg. Ter hoogte van de afrit Liessel, tussen Eindhoven en Venlo, is de weg afgesloten. Er staan zo'n tien tot vijftien trekkers, meldt de ANWB.

Door de blokkade is een kilometerslange file van 9 kilometer ontstaan, die tot veel vertraging leidt. De ANWB adviseert mensen die richting Venlo willen om via Roermond te rijden.

"Die dikke demonstratie in Stroe heeft helemaal niks uitgehaald. De roep in de achterban is groot om er de beuk in te gooien", zei Van den Oever in een video. Toch zei hij ook dat FDF de acties niet coördineert. "Wij als FDF hebben besloten ons daar niet aan te verbinden en ons terug te trekken uit de strijd en ook niks te coördineren. Dat hebben we eerder meegemaakt dus jullie weten wat jullie te doen staat."