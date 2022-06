Maandag nieuwe acties boeren, omvang nog niet duidelijk

Boeren zijn van plan om maandag opnieuw te protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Hoe en waar ze dat gaan doen is onduidelijk, ook is niet bekend hoeveel boeren van plan zijn om mee te doen.

Mark van den Oever van Farmers Defence Force (FDF) kondigt de acties aan in een video. "Gisteren overleg gehad met alle trekkerleiders van Nederland. De conclusie: we gaan het niet pikken. Vanaf maandag 12.00 uur gaat alles rollen wat kan rollen."

"Die dikke demonstratie in Stroe heeft helemaal niks uitgehaald. De roep in de achterban is groot om er de beuk in te gooien", vervolgt Van den Oever. Toch zegt hij dat FDF de acties niet coördineert. "Wij als FDF hebben besloten ons daar niet aan te verbinden en ons terug te trekken uit de strijd en ook niks te coördineren. Dat hebben we eerder meegemaakt dus jullie weten wat jullie te doen staat."

'Burgers ontzien'

In de video roept de FDF-voorman op om burgers zoveel mogelijk te ontzien bij de protesten. "Dat zal misschien niet altijd lukken, maar hopelijk hebben de burgers wel de gedachte ondertussen gekregen waarom wij zo opstandig zijn."

De groep Agractie meldt niets over plannen voor maandag, maar voorman Bart Kemp kondigde vrijdag al aan dat boeren de komende tijd actie zullen blijven voeren. De acties zullen soms hinder opleveren, voorspelde hij.

De politie laat weten dat als er inderdaad acties zijn en het verkeer daar last van heeft, "de lijn dezelfde is als woensdag", bij de protesten in Stroe. "Het is prima om gebruik te maken van je rechten, maar trekkers op de snelweg zijn verboden", zegt een woordvoerder tegen het ANP. Enkele honderden boeren kregen toen een boete.