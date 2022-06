Het boerenbestaan versus milieuwetgeving: een jarenlange botsing

De milieumaatregelen

Het melkquotum werd in 1984 ingevoerd om overproductie tegen te gaan. Boeren moesten bijbetalen als ze de vastgestelde hoeveelheid melk per jaar overschreden. Honderden boeren reageerden woedend op de nieuwe regel en reden uit protest met hun trekkers naar Barneveld.

In 2008 besliste de Europese Unie dat zo'n quotum niet meer van deze tijd was. Bovendien groeide de vraag naar melk structureel door de groei van de wereldbevolking. Per 1 april 2015 is het quotum afgeschaft, door boeren ook wel 'bevrijdingsdag' genoemd. Maar een paar maanden later, in september 2015, rijden duizenden boeren in hun trekkers naar Brussel om tegen de vlees- en melkprijzen te demonstreren. Die zijn volgens hen sinds het afschaffen van het melkquotum te laag.

De Europese Nitraatrichtlijn is in 1991 opgesteld om grond- en oppervlaktewater te beschermen tegen verontreiniging door nitraten uit de landbouw. Nitraat is een van de vormen waarin stikstof voorkomt in de bodem en het water, en wordt onder andere gebruikt in mest. De nitraatrichtlijnen werden als de eerste Europese normen vastgesteld om de stikstofproductie te verminderen. De richtlijnen worden elke vier jaar door alle Europese lidstaten herzien en waar nodig aangepast.

De varkenswet bepaalde hoeveel varkens iemand maximaal mocht houden. Dat aantal werd vastgesteld door het aantal varkens dat een varkenshouder aan de overheid had opgegeven en gecorrigeerd voor de aangekochte en verkochte mestproductierechten in 1996. Het aantal dat hieruit rolde, werd tenslotte gekort met 25 procent.

Naar schatting veroorzaken Nederlandse boeren rond de 41 procent van de stikstofneerslag in natuurgebieden. Daarvan komt de helft van melkveehouders. Daarnaast stoot Nederland van heel Europa het meeste stikstof uit. Daarom bepaalde de Raad van State in 2019 dat het stikstofbeleid in Nederland niet deugde. De uitspraak betekende dat de totale uitstoot van stikstof in Nederland fors verlaagd moest worden, en daar zijn vooral de boeren de dupe van.