Zes agenten doodgeschoten in noorden van Mexico

In het noorden van Mexico zijn zes agenten doodgeschoten. Ze werden volgens het veiligheidsministerie van de staat Nuevo León midden in de nacht in een hinderlaag gelokt door een groep zwaarbewapende mannen in zo'n tien bepantserde trucks. Vervolgens werden ze onder vuur genomen.

Het ministerie benadrukte in een persverklaring dat de agenten "heroïsch" hadden gevochten. Vier agenten raakten bij de aanval gewond.

Bendegeweld

Mexico kampt al jaren met bloederig bende- en drugsgeweld, waarbij aanslagen op de politie niet worden geschuwd. Zo kwamen er vorige week nog vier agenten om, nadat ze onder valse voorwendselen naar een woning in El Salto in Jalisco waren gelokt. Bij dat vuurgevecht vielen in totaal twaalf doden.

Ook journalisten die bijvoorbeeld berichten over de georganiseerde misdaad zijn hun leven niet zeker in het land. Begin februari werd in havenstad Salina Cruz alweer de vijfde journalist dit jaar vermoord in Mexico.

Verder werden er vorige week twee priesters in een kerk vermoord in de noordelijke staat Coahuila de Zaragoza. Op dat moment poogden ze een toeristengids te beschermen tegen een drugsbende. Ook de gids werd doodgeschoten. De moord op de priesters werd veroordeeld door paus Franciscus.