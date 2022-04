Zes afgehakte hoofden op auto in Mexico

In het zuidwesten van Mexico zijn zes afgehakte hoofden bovenop een auto aangetroffen. De auto stond stil aan een drukke weg in de stad Chilapa de Alvarez. In de auto werden plastic zakken gevonden met lichaamsdelen erin.

De identiteit van de doden is niet bekend, maar de autoriteiten vermoeden dat ze slachtoffer zijn van geweld dat is gerelateerd aan drugsbendes.

De politie vermoedt dat onder meer omdat er in de buurt van de auto een bord tussen twee bomen was opgehangen met een waarschuwing. "In Chilapa is de verkoop van crystal (meth), ontvoering, afpersing en diefstal ten strengste verboden. Dit zal iedereen overkomen die rotzooit. De doodstraf volgt op al deze misdaden."

De stad ligt in een van de armste staten van Mexico, Guerrero. Die staat was in 2014 het toneel van de beruchte ontvoering en vermoedelijke slachting van 43 studenten die een opleiding tot leraar volgden in de stad Iguala.

De afgelopen jaren is het aantal verminkte lichamen die in het openbaar zijn achtergelaten toegenomen. Bendes proberen op die manier de concurrentie te intimideren. In juni vorig jaar werden op de verkiezingsdag twee hoofden en andere lichaamsdelen achtergelaten bij stembureaus in de noordelijke grensstad Tijuana.