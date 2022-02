Weer journalist vermoord in Mexico, vijfde dit jaar

In Mexico is opnieuw een journalist vermoord, de vijfde dit jaar. Heber López Vásquez van het lokale online nieuwskanaal RCP Noticias werd op straat doodgeschoten toen hij in de havenstad Salina Cruz een studio verliet.

De politie pakte even later twee verdachten op. Het is niet duidelijk waarom de journalist is doodgeschoten, maar waarschijnlijk heeft het te maken met zijn werk. Hij schreef onder meer over politiek, politie en criminaliteit.

Mexicaanse journalisten die berichten over corruptie of de georganiseerde misdaad zijn vaker het slachtoffer van geweld. Mexico is het gevaarlijkste land voor journalisten om te werken.

Politiebescherming

Vorige maand werden nog vier journalisten in het land gedood, onder wie Lourdes Maldonado López. Zij had een langslepend arbeidsconflict met haar machtige oud-werkgever Jaime Bonilla en vroeg daarvoor in het openbaar aandacht. Onlangs won ze een rechtszaak tegen de mediamagnaat. Ze had politiebescherming, maar werd toch in haar auto doodgeschoten. Het is niet bekend of Bonilla wordt verdacht van betrokkenheid.

Met de dood van Heber López Vásquez staat de teller dit jaar dus al op vijf. In heel 2021 werden zeven Mexicaanse journalisten vermoord.