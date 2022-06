Nieuwe beelden van Melilla, waarschijnlijk veel meer doden na bestorming

Bestormingen door migranten van Melilla en de andere Spaanse exclave op het Marokkaanse vasteland Ceuta komen vaker voor. Omdat de exclaves Spaans grondgebied zijn, behoren ze ook tot het territorium van de EU. Dat maakt ze een aantrekkelijke bestemming voor veel Afrikaanse migranten.

Er vallen vaker slachtoffers als migranten de exclaves proberen te bereiken, maar niet vaak zoveel als gisteren. Tussen de 1500 en 2000 van hen probeerden Melilla in te komen. 133 slaagden daar ook in. In 2014 vielen er bij een vergelijkbaar incident veertien doden.

De bestorming ging er gisteren zeer gewelddadig aan toe. Migranten vochten zo'n twee uur lang met zowel Marokkaanse als Spaanse ordetroepen. Sommige migranten waren bewapend met stenen, stokken en knuppels. 140 Marokkaanse agenten en 49 Spaanse raakten gewond. De doden onder de migranten vielen onder meer door vertrapping en omdat mensen van hekken vielen.

De Spaanse premier Sanchez wijst met de beschuldigende vinger naar mensensmokkelaars die hij bestempeld als "maffia". De bestorming was volgens hem een aanval op de "territoriale integriteit" van Spanje.

Oproep tot onderzoek

Mensenrechtenorganisaties in Spanje en Marokko willen dat er een onderzoek komt naar de dood van de migranten. "Hoewel de migranten wellicht geweld hebben gebruikt bij hun poging Melilla te bereiken, is niet alles toegestaan als het aankomt op grensbewaking", zegt de directeur van de Spaanse afdeling van Amnesty International. "De mensenrechten van migranten en vluchtelingen moeten gerespecteerd worden, zodat dit soort situaties niet meer kunnen voorkomen."

De grens tussen Marokko en de exclaves, en overstekende migranten, zijn in het verleden ook onderdeel geweest van diplomatieke spelletjes tussen Marokko en Spanje. Vorig jaar liet Marokko toe dat 10.000 Marokkaanse en andere Afrikaanse migranten Ceuta inliepen, met een humanitaire crisis tot gevolg.

Dat deed Marokko omdat Spanje een prominent lid van de Polisario, de beweging die strijdt voor autonomie van de Westelijke Sahara, in een Spaans ziekenhuis had opgenomen. De Westelijke Sahara is een voormalige Spaanse kolonie en Spanje bestreed lang de Marokkaanse zeggenschap over de regio. In maart dit jaar maakte Spanje echter bekend zich toch achter de Marokkaanse plannen voor de regio te scharen, waarin meer autonomie wordt beloofd.