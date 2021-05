Waarom trekken duizenden Marokkanen plots naar een Spaans stadje?

Door de komst van de migranten is de situatie in Ceuta momenteel chaotisch, schrijft persbureau DPA. De stad is overvol en veel mensen zwerven rond op straat. De Spaanse exclave beslaat namelijk maar zo'n 19 vierkante kilometer en telt slechts 85.000 inwoners. Een deel van de migranten wordt tijdelijk opgevangen in een voetbalstadion, vanuit waar ze worden uitgezet. Minderjarigen mogen voorlopig blijven.

Gisteravond begon Spanje al met het terugsturen van migranten: naar schatting zijn tot dusver 2700 migranten uitgezet. Om verdere migratie tegen te gaan is medewerking van de Marokkanen nodig, maar voorlopig zijn die in een diplomatiek conflict verwikkeld met Spanje.

Onafhankelijkheidsbeweging Polisario

Dat conflict draait om de opvang van een prominent lid van de onafhankelijkheidsbeweging Polisario, actief in de Westelijke Sahara. Hij werd vorige maand opgevangen in een ziekenhuis in Noord-Spanje vanwege een coronabesmetting.

Volgens Marokko zou Spanje het land hiervan niet op de hoogte hebben gesteld, wat tegen het zere been was van Rabat. Dat beschouwt de Westelijke Sahara namelijk als eigen gebied en ziet Polisario als vijand. De Spaanse ambassadeur werd op het matje geroepen en Marokko zei daarop dat de consequenties voor Spanje voelbaar zouden worden.

Jadir: "In de lezing van Marokko bood Spanje de vijand hulp. Dat er een humanitaire overweging aan ten grondslag lag, gaat er bij hen niet in. De banden tussen Spanje en Marokko moeten belangrijker zijn, vindt Rabat."

Polisario streeft naar onafhankelijkheid van Westelijke Sahara, een woestijnachtig gebied ten zuiden van Marokko. Marokko bestuurt het grootste deel van het gebied, Polisario een aantal dunbevolkte gebieden. De aankomst van duizenden migranten in Spanje kan niet los gezien worden van dit diplomatieke conflict tussen Rabat en Madrid.

Gesteund door de VS

Afgelopen december, toen de voormalige Amerikaanse president Trump uit het Witte Huis vertrok, kreeg Marokko onverwacht een afscheidscadeau van Washington. Trump erkende namelijk de Westelijke Sahara als Marokkaans grondgebied.

"Marokko voelt zich momenteel gesterkt in zijn positie doordat president Trump op het laatste moment van z'n mandaat de zeggenschap over de Westelijke Sahara door Marokko heeft erkend", legt Zoutberg uit. Maar Rabat had wel gehoopt dat meer landen het voorbeeld van de VS zouden volgen en dat gebeurde niet. Zo bleef Spanje bij het oude standpunt dat de Verenigde Naties met een oplossing moeten komen.

Volgens Jadir wordt door al deze elementen in Marokko nu met gemengde gevoelens gekeken naar de situatie in Ceuta. "Aan de ene kant zien ze het als het verdiende loon voor Spanje, aan de andere kant schrikken mensen ook dat er zoveel kinderen zijn vertrokken", legt Jadir uit. "Ze zeggen hier: 'Onze jongeren verlaten het land omdat ze het hier niet zitten.' Daar is men van geschrokken."