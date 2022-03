Spanje maakt draai, steunt Marokkaanse plannen met Westelijke Sahara

Grenzen Spaanse exclaves mogelijk weer open

"In Marokko wordt positief gereageerd op de brief van premier Sánchez. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de brief een goede stap voorwaarts om de bilaterale relatie tussen de twee landen te herstellen", zegt Marokko-correspondent Samira Jadir. "Ook wordt er door het ministerie gerefereerd aan een eerdere toespraak van de koning, waarin hij zei dat er vertrouwen en oog voor elkaars belangen nodig was om de verhoudingen tussen Marokko en Spanje te verbeteren. Er wordt ondertussen al gesuggereerd dat de landsgrenzen bij de Spaanse exclaves Ceuta en Melilla weer open zullen gaan, wat voor de economie in de regio een enorme opsteker zal zijn. Marokko sloot twee jaar geleden deze grenzen, zogezegd vanwege de coronamaatregelen."

Verzetsbeweging Polisario reageert verontwaardigd op het nieuws, schrijven Spaanse media. Volgens een woordvoerder is Spanje gezwicht voor de "chantage en manipulatie" van Marokko. Ook hekelt hij het feit dat Spanje in zijn ogen afwijkt van de VN-routekaart die er ligt voor een mogelijke oplossing van het conflict. De beweging noemt het hypocriet dat de schending van het internationale recht in Oekraïne momenteel volop in de aandacht staat, terwijl soortgelijke schendingen in de Westelijke Sahara terzijde worden geschoven.