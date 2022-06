Koning Willem-Alexander reikt vaandelopschriften uit op Veteranendag

De onderscheiden eenheden openen het defilé in de binnenstad van Den Haag, dat wordt afgenomen door de koning, minister Ollongren en de Commandant der Strijdkrachten, Onno Eichelsheim.

Het Veteranendefilé is geen officiële militaire parade. "Het Veteranendefilé heeft bewust een minder krijgshaftige uitstraling dan een militaire parade. Dat past misschien ook wel beter bij de Nederlandse tradities", zegt Klep. "De koning heeft bij ons ook geen militaire functie meer, maar hij is wel bij het defilé aanwezig als symbool van verbinding tussen het koninklijk huis en de veteranen."

Veteranenstatus

'We zijn ook misschien wel het enige land waar dienende militairen een veteranenstatus kunnen krijgen", zegt Klep. Van de ruim 103.000 Nederlandse veteranen zijn er ruim 25.000 nog in dienst van Defensie. "De veteranenstatus krijg je als je in oorlogsomstandigheden hebt gediend of een missie van meestal drie tot zes maanden hebt uitgevoerd om de internationale rechtsorde te herstellen, dus ook als je daarna nog bij Defensie werkt", zegt Klep. "Maar je bent geen veteraan na bijvoorbeeld een missie voor de NAVO in de Baltische staten."

Dat het Nederlandse veteranenbeleid zo enorm sterk gericht is op waardering en erkenning, noemt Klep uitzonderlijk. "Er is bijna geen land waar dat zo nadrukkelijk gebeurt. Het accent ligt daarbij op 'goed doen in de wereld'. Ook heeft de Nederlandse overheid, meer dan in de meeste andere landen, de ultieme zorgplicht voor veteranen."