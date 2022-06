Veteranen na twee jaar weer bij herdenking D-Day in Normandië

"Het was oorlog in mijn oren", omschrijft de 95-jarige Mary Scott haar ervaringen op D-day, vandaag 78 jaar geleden. Ze was nog maar een tiener toen ze bij de communicatiedienst van de Britse marine in Portsmouth kwam te werken. Zij moest daar berichten van het front doorgeven.

"Als de andere kant de lijn openzette om mij te antwoorden, hoorde je alle geluiden van die mannen op de stranden. Bommen, machinegeweren, mannen die schreeuwden, mannen die gilden."

Op bezoek in Normandië voor de herdenkingen deze week schoot ze vol toen ze de stranden met eigen ogen zag. "Ik dacht er opeens aan dat sommige jongemannen die ik die dag sprak misschien wel waren omgekomen."