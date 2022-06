Wekdienst 25/6: Pride van Warschau én Kiev in Polen • Veteranendag in Den Haag

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En bekijk hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Na drie jaar vindt er weer een traditionele Veteranendag plaats in Den Haag, compleet met defilé. Met verschillende activiteiten worden de ruim 100.000 veteranen geëerd die zich sinds de Tweede Wereldoorlog hebben ingezet voor de vrede. De NOS doet rechtstreeks verslag, van 13.00 tot 14.30 uur op NPO1, NOS.nl en de app.

In Warschau worden tienduizenden mensen verwacht voor de Pride-mars. Het is een speciale editie, omdat ook de Pride van Kiev bij de Poolse editie is gevoegd. In de Oekraïense hoofdstad is het namelijk nog niet veilig genoeg om de lhbti-manifestatie te organiseren. De Pride in Warschau wordt gezien als de grootste van Centraal- en Oost-Europa.

De Partij voor de Dieren houdt een partijcongres in Amsterdam, terwijl Volt-leden in Delft bij elkaar komen in de vorm van een festival met de naam FestiVolt.

Wat heb je gemist?

Na het besluit van het Amerikaanse Hooggerechtshof om het landelijke recht op abortus terug te draaien, zijn verspreid over de VS mensen de straat op gegaan om daartegen te protesteren. Tussen Boston en Los Angeles waren tientallen betogingen in grote en middelgrote steden. De meeste waren relatief klein van omvang; in onder meer New York en Chicago trokken de betogingen wel duizenden mensen.

Ander nieuws uit de nacht: