Man dringt woning Kamerlid Van Haga binnen: 'Geweldig intimiderend'

Een man is gistermiddag het woonhuis van Tweede Kamerlid Wybren van Haga binnengedrongen, toen de politicus in Den Haag bij het stikstofdebat was. Van Haga, die het voorval "geweldig intimiderend" noemt, heeft aangifte gedaan.

De politie kon dat vanavond niet bevestigen. Tegen het AD bevestigt een woordvoerder van de Tweede Kamer wel dat de beveiligingsafdeling van het parlement Van Haga bij zijn aangifte ondersteunt.

Mitrailleur en schaakbord

"Het is heel intimiderend en bedreigend dat iemand zich met geweld toegang verschaft tot je huis", zegt Van Haga tegen de NOS. Op het moment van het incident waren zijn vrouw en dochter thuis. Ook waren er drie installateurs in de woning aanwezig om een alarmsysteem aan te leggen.

"We hebben geluk gehad dat die installateurs er waren", zegt de politicus. "Zij hebben die man eruit gegooid en de politie gebeld." Volgens Van Haga, die vorig jaar de partij BVNL oprichtte, schreeuwde de indringer zijn naam. "'Waar is Van Haga?' riep hij. Hij was verward, had het ook over een mitrailleur en een schaakbord."

Volgens Van Haga is het Team Bedreigde Politici van de politie Den Haag op de hoogte van het incident.

Gevaarlijk

Toen de man de woning van de politicus binnendrong, zat Van Haga in de plenaire zaal van de Tweede Kamer. Daar vroeg hij kort daarna aandacht voor het incident, door Kamerleden te wijzen op het gevaar van scherpe taal.

"Alle fractievoorzitters krijgen nu alarmsystemen en hun huizen worden beveiligd. Het is natuurlijk niet zo dat het direct gelinkt kan worden en ik weet dat we over en weer elkaar de maat nemen, maar we moeten hiermee stoppen, want dit gaat echt veel te ver", zei Van Haga in de Kamer.

Hij noemde in dit verband onder meer een opmerking van GroenLinks-leider Klaver, die kort daarvoor uitspraken van BBB-leider Van der Plas "vergif" had genoemd. "Over en weer zijn er natuurlijk allerlei dingen die worden gezegd, maar ik wil hier nog een keer benadrukken dat dit heel gevaarlijk is."

'Goede oproep'

Klaver reageerde direct door te zeggen dat hij het verschrikkelijk vindt wat Van Haga's gezin is overkomen. "We hebben helaas allemaal met bedreigingen te maken. Ik probeer daar zelf zo min mogelijk over te spreken maar ik weet wat de impact is van dit soort dingen die bij je huis gebeuren. Ik kan alleen maar zeggen: heel veel sterkte."

Ook andere Kamerleden, onder meer D66-fractievoorzitter Paternotte en CU-leider Segers, veroordelen het incident op Twitter. Segers spreekt van een goede oproep van Van Haga "om te stoppen met die lelijke, persoonlijke aanvallen".