Ex-FvD-Kamerlid Wybren van Haga begint nieuwe partij

Wybren van Haga, die in de Tweede Kamer nu de Groep Van Haga vertegenwoordigt, begint een nieuwe partij. Die gaat Belang voor Nederland heten, kortweg BV NL.

Dat bevestigt Van Haga na berichtgeving van De Telegraaf. In het bestuur van de nieuwe partij zitten onder anderen de Statenleden De Bie uit Brabant en De Kok uit Gelderland. Beiden stapten recent uit de provinciale fracties van FvD.

Ex-VVD'er Van Haga sloot zich in mei 2020 aan bij Forum voor Democratie. Voor die partij deed hij mee aan de Tweede Kamerverkiezingen van maart. Hij haalde met 241.000 voorkeursstemmen bijna partijleider Baudet in, die er 245.000 kreeg.

Klassiek rechts

Maar in mei dit jaar brak hij met de FvD en ging samen met Hans Smolders en Olaf Ephraim door als zelfstandige fractie in de Kamer. Forum voor Democratie hield hierdoor vijf zetels over.

Aanleiding voor de breuk was een 5 mei-poster die FvD-partijleider Baudet liet maken, waarin een verband werd gelegd tussen de Duitse bezetting en het coronabeleid van het kabinet. Van Haga nam daar toen afstand van.

De nieuwe partij van Van Haga "staat voor technologische vooruitgang, klassiek rechts, maar wel liberaal en niet conservatief", laat de nieuwe partijleider weten.