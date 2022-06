Pensioenfonds Zorg en Welzijn verhoogt pensioenen ook

Het op een na grootste pensioenfonds van Nederland, PFZW, gaat de pensioenen voor het eerst in jaren verhogen. Per 1 oktober dit jaar gaan de pensioenen van alle deelnemers in de sector Zorg en Welzijn met 2,7 procent omhoog. Deze verhoging is gebaseerd op de inflatie uit 2021.

"Dat is goed nieuws voor al onze deelnemers, maar vooral voor gepensioneerden, in deze tijd van stijgende prijzen", zegt PFZW-voorzitter Joanne Kellermann. "We realiseren ons dat het hier gaat om een kleine verhoging in vergelijking met de totale achterstand die onze deelnemers hebben opgelopen door het uitblijven van indexering in de afgelopen jaren. Toch zijn we blij om in deze tijd van oplopende prijzen de aanspraken en pensioenen een stukje te kunnen verhogen."

PFZW telt bijna 3 miljoen deelnemers. Voor de gepensioneerden gaat de pensioenuitkering omhoog. Bij alle anderen worden de opgebouwde pensioenaanspraken verhoogd.

Eerder deze week kondigden ook andere grotere fondsen pensioenverhogingen aan. Bij ABP (overheid en onderwijs) en PME (metaal- en technologische industrie) gaan ze volgende maand in. Die verhogingen zijn respectievelijk 2,39 en 1,29 procent.