COA: eind dit jaar fors meer asielopvangplekken nodig

Er moeten eind dit jaar in totaal 51.000 opvangplekken voor asielzoekers zijn, zegt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Dat zijn er 9000 meer dan eerder was geraamd. En omdat er de komende maanden 7000 opvangplekken verdwijnen, zijn er in totaal 16.000 nieuwe nodig voor het eind van het jaar.

Het COA baseert zich op de asielprognoses van het ministerie van Justitie en Veiligheid. "Het lukt het COA momenteel niet om alle asielzoekers met recht op opvang een bed te geven en daarom zijn er acties op zowel de korte als de lange termijn nodig", klinkt het.

De burgemeesters van de veiligheidsregio's hebben vandaag met het kabinet afspraken gemaakt over de opvang van asielzoekers. De bedoeling is dat 7500 statushouders de komende weken een tijdelijke woning krijgen, zoals hotels, omgebouwde verpleeghuizen of kantoren. Ook is elke veiligheidsregio gevraagd 225 extra opvangplaatsen te regelen om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten.

"Dit biedt perspectief en het COA is hier dan ook blij mee", zegt de opvangorganisatie daarover. Om aan de extra plekken te komen, moeten de huidige locaties verlengd of vervangen worden en nieuwe locaties geopend worden.