Precies 30 (in plaats van 2500) extra statushouders wonen nu in een hotel

Het is een van de oplossingen die in de asielcrisis voorbij is gekomen: zogenoemde statushouders in hotels onderbrengen. Eind maart werd besloten dat opvangorganisatie COA in totaal 2500 vluchtelingen met een verblijfsvergunning zou onderbrengen in de gemeenten die sowieso voor hun huisvesting moesten zorgen. Tot nu toe is er voor welgeteld 30 een plek gevonden, boven op de 64 die gemeenten daar zelf eerder al hadden ondergebracht.

Terwijl het juist zo belangrijk is dat de uitstroom van statushouders uit asielzoekerscentra op gang komt. Een derde van de opvangplekken in de azc's wordt op dit moment bezet door mensen die recht hebben op een sociale huurwoning en die dus helemaal niet meer in de centra zouden moeten verblijven.

Omdat het, vanwege de woningnood, soms maanden duurt voordat zo'n huis gevonden is, werd daarom afgesproken ze een half jaar in een hotel in hun toekomstige woonplaats onder te brengen. Win-win, want zo komt niet alleen plek vrij in de asielopvang, de statushouder kan ook op zoek naar werk en beginnen met zijn integratie.