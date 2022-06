COA vindt nieuwe plekken voor crisisnoodopvang asielzoekers

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers heeft nieuwe opvanglocaties gevonden voor asielzoekers uit het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. In totaal gaat het om ruim 300 extra plekken in verschillende plaatsen.

125 asielzoekers kunnen sinds vandaag terecht in Geleen, in Ommen is tijdelijk plek voor 75 asielzoekers. Het COA laat weten dat er ook 80 plaatsen zijn gevonden in een hotel in de gemeente Haarlemmermeer. In Wormer worden sinds gisteren 26 asielzoekers opgevangen.

Er is al maanden een structureel tekort aan opvangplekken. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is overvol. Om het aanmeldcentrum te ontlasten is gemeenten gevraagd om extra opvangplekken te regelen.

Opvang in Geleen en Wormer

Gisteravond werd bekend dat er 150 asielzoekers naar een sportcentrum in Geleen gaan. Dat aantal is nu iets naar beneden gesteld, naar 125. De asielzoekers zijn daar vanmiddag aangekomen, meldt 1Limburg. Onduidelijk is hoe lang ze daar lijven. "Over de duur van het verblijf valt op dit moment niets te zeggen", aldus burgemeester Hans Verheijen in een brief aan omwonenden.

In het sportcentrum in Geleen verbleven al 42 Oekraïense vluchtelingen. Zij worden nu ondergebracht bij opvangcentra in Kerkrade en Maastricht.

In Wormer zijn 26 asielzoekers ondergebracht in een sportcentrum. Buurtbewoners zijn geïnformeerd over de opvang, laat de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland weten.

NH Nieuws meldt dat de noodopvang in de sporthal half juli sluit. Een woordvoerder van de gemeente Wormerland, waar Wormer onder valt, zegt dat de regio als doel heeft om voor die tijd een andere locatie te vinden, maar dat dit nog niet is gelukt.

Vanaf juli opvangplekken beschikbaar in Vroomshoop

In Ommen worden vanaf komende dinsdag voor twee weken 75 asielzoekers opgevangen. Volgens burgemeester Vroomen van Ommen heeft de veiligheidsregio IJsseland de gemeente gevraagd om met spoed een opvanglocatie gereed te maken.

"We vinden dat we als gemeente de verantwoordelijk hebben om een bijdrage te leveren aan de crisisnoodopvang van vluchtelingen en asielzoekers", aldus burgemeester Vroomen.

Ook de gemeente Twenterand gaat een tijdelijke opvanglocatie inrichten, meldt RTV Oost. Vanaf 27 juli moeten in een cultureel centrum in Vroomshoop 225 plekken beschikbaar zijn voor crisisnoodopvang. Die opvang duurt tot 9 augustus.

Nationale crisis

Om de opvang van asielzoekers te verbeteren is gisteren een landelijk crisisorganisatieteam opgezet, onder coördinatie van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Er zitten onder anderen verschillende bewindspersonen in het team, onder wie de minister van Justitie en Veiligheid en de staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Staatssecretaris Van der Burg van Asielzaken zei gisteren dat de veiligheidsregio's zo'n 300 extra plekken hebben toegezegd voor de meest acute opvang van asielzoekers. Toen werd ook bekend dat er voor 175 mensen onderdak is geregeld in locaties in Beuningen, Alphen aan den Rijn, Wormer en Haarlem.