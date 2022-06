Taliban stoppen reddingsacties na aardbeving Afghanistan

Correspondent Aletta André:

"Er is geen duidelijke informatie over het aantal vermisten. Via lokale journalisten en reddingswerkers horen we dat sommige inwoners nog op zoek zijn naar vermisten. Marco Savio, het landenhoofd van hulporganisatie Cordaid in Kabul, vertelde mij dat het best waar kan zijn dat de meesten al zijn gevonden. Omdat de meeste huizen zijn gemaakt van modder zijn er geen zware machines nodig om mensen onder het puin vandaan te halen. Andere hulporganisaties, zoals Save the Children, zeggen juist te verwachten dat het dodental nog gaat oplopen. De aardbeving komt bovenop de humanitaire ramp die al gaande was in Afghanistan sinds de machtsovername van de Taliban. De economie was al ingestort, mede door de sancties tegen het Taliban-regime."