Minder water door de Maas, in de toekomst mogelijk tekort aan drinkwater

Er dreigt in de toekomst een tekort aan drinkwater voor bijna 4 miljoen Nederlanders doordat er in de zomermaanden te weinig water door de Maas stroomt. Daarvoor waarschuwt kennisinstituut Deltares in een rapport over de toekomstige wateraanvoer via de rivier.

De waterbedrijven waarvoor het tekort dreigt leveren drinkwater in Limburg, Brabant, Zuid-Holland en Zeeland. Aanleiding voor het onderzoek is dat de waterstand van de Maas de afgelopen jaren al laag was in de zomermaanden en er zorgen zijn dat dit door klimaatverandering nog erger wordt. Ook zo'n 3 miljoen Belgen die voor hun drinkwater afhankelijk zijn van de Maas krijgen daar last van.

De onderzoekers ontwikkelden in opdracht van RIWA-Maas, de belangenbehartiger van drinkwaterbedrijven in Nederland en België die water uit de Maas onttrekken, een model om de beschikbaarheid van Maaswater in de toekomst te onderzoeken. Het model werd losgelaten op drie verschillende klimaatscenario's voor de jaren 2050 en 2085, van gematigd tot extreem. In vrijwel alle scenario's en voor alle onderzochte locaties kwamen de onderzoekers uit op langere perioden van lage waterafvoer in de zomer.