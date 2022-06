Toezichthouder: versterking woningen Groningen moet drie keer sneller

Het schiet nog steeds niet op met de versterking van de huizen in het aardbevingsgebied in Groningen. Alleen als er nu vaart wordt gemaakt en de woningen drie keer sneller worden aangepakt, is de operatie in 2028 klaar. Dat zegt het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) in zijn jaarlijkse rapportage over de versterkingsoperatie.

"De veiligheid van de inwoners van Groningen is in de huidige situatie onvoldoende geborgd", waarschuwt de toezichthouder in de rapportage.

Het is niet de eerste waarschuwing. Eind vorig jaar trok inspecteur-generaal Theodorp Kockelkoren van het SodM ook al aan de bel. "Er is op dit moment geen veilig niveau van gas winning, gelet op de situatie in de regio", zei hij toen tegen RTV Noord.

Grond moet zetten

Vooralsnog wordt de gaskraan in Groningen stukje bij beetje dichtgedraaid. Maar uit onderzoek blijkt dat de aarde nog jaren kan blijven beven. Immers, waar gas is gewonnen, moet grond zich zetten. Met alle gevolgen van dien voor de woningen in het gebied.

In totaal, schat de Nationaal Coördinator Groningen, moeten ongeveer 13.000 woningen moeten versterkt, gesloopt of herbouwd. Sinds de start van de versterkingsoperatie zijn er zo'n 2500 woningen aangepakt, waarvan ongeveer 650 in het afgelopen jaar. Dat gaat te langzaam om de operatie, zoals gepland, in 2028 af te ronden. "Het tempo moet met een factor drie omhoog", zegt de SodM.

Onzichtbare crisis

"Er voltrekt zich een onzichtbare crisis in Groningen", aldus Kockelkoren in de rapportage. "Het is daarom makkelijk om de onveiligheid in Groningen te onderschatten. De stress, ellende en gezondheidsproblemen vinden veelal achter de voordeur plaats."

"Dodelijke slachtoffers als gevolg van een zware aardbeving zijn gelukkig nog niet voorgekomen, maar de kans daarop is nog steeds te hoog. Dus zowel voor veiligheid van huizen als voor de gezondheid van de bewoners, is het noodzakelijk het tempo van de versterking fors op te voeren", stelt Kockelkoren.

Nieuwe berekeningen

Het afgelopen jaar was de hoop dat het langzaam dichtdraaien van de gaskraan ertoe zou leiden dat minder huizen versterkt hoeven te worden dan oorspronkelijk gedacht. Dus zijn nieuwe berekeningen gemaakt en worden huizen 'herbeoordeeld'. Maar in de praktijk blijkt dat tegen te vallen, want drie op de vijf huizen hebben ook na een herbeoordeling nog steeds versterkingsmaatregelen nodig.