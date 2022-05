Groningse dorpen sneller versterkt: 'Eindelijk actie in de kern van het bevingsgebied'

Bewoners zeggen tegen RTV Noord blij te zijn dat staatssecretaris Vijlbrief ingrijpt. "We hebben hier drie jaar geleden om gevraagd", zegt Jos Leuveld van het Actieteam Aardbevingen Garrelsweer. "Toen kon dat niet, omdat eerst de meest risicovolle huizen aan de beurt zouden komen. Nu is dat veranderd, daar zijn we heel blij mee."

Ook de voorzitter van Dorpsbelangen in Leermens is te spreken over het nieuws. "Straks hoeven we niet meer te kijken of een huis een verhoogd of licht verhoogd risico heeft. Het hele dorp wordt aangepakt. Dat vind ik heel mooi."

'Eindelijk actie in de kern van het bevingsgebied'

Marcel Vereijken, lid van het Actieteam Aardbevingen in Garrelsweer noemt het tempo van de versterking van huizen tot nu toe "bedroevend laag", maar zegt te verwachten dat het met de nieuwe aanpak sneller gaat. "Waar het normaal wel vijf jaar zou duren, is het nu hopelijk in drie jaar klaar."

Leuveld heeft er vertrouwen in dat de versterking nu sneller gaat: "Het signaal is dat er eindelijk een keer in de kern van het bevingsgebied actie wordt ondernomen. Men begint en gaat niet weg voordat het klaar is. Dat vinden we een hele goede aanpak."

In juni wordt het startsein voor de dorpenaanpak gegeven tijdens een eerste bijeenkomst in Garrelsweer. Daar zal staatssecretaris Vijlbrief ook zelf bij aanwezig zijn.